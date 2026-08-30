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تفسیر: المرسلات 77:43
المرسلات
43
77:43
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُوْا
وَاشْرَبُوْا
هَنِیْٓـًٔا
بِمَا
كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ
۟
(اور ہم ان سے کہہ دیں گے) کھائو پیو مزے سے رچتا پچتا ان اعمال کے انعام کے طور پر جو تم کرتے رہے تھے۔
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تفسیر ابنِ کثیر
يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم.