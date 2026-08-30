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تفسیر: المرسلات 77:41
المرسلات
41
77:41
ان المتقين في ظلال وعيون ٤١
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍۢ وَعُيُونٍۢ ٤١
اِنَّ
الْمُتَّقِیْنَ
فِیْ
ظِلٰلٍ
وَّعُیُوْنٍ
۟ۙ
(اس دن) متقین یقینا سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے۔
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عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Hakika ya wale waliomuogopa Mola wao duniani na wakaiogopa adhabu Yake kwa kufuata amri Zake na kujiepusha na makatazo Yake. Wao Siku ya Kiyama watakuwa kwenye vivuli vya miti vilivyonyoka, na chemchemi za maji zinazotembea,