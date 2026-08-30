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تفسیر: المرسلات 77:41
المرسلات
41
77:41
ان المتقين في ظلال وعيون ٤١
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍۢ وَعُيُونٍۢ ٤١
اِنَّ
الْمُتَّقِیْنَ
فِیْ
ظِلٰلٍ
وَّعُیُوْنٍ
۟ۙ
(اس دن) متقین یقینا سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے۔
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالموازنة بين حال المتقين ، وحال المجرمين ، فقال :( إِنَّ المتقين فِي . . . ) .أى : ( إِنَّ المتقين ) الذين صانوا فى دنياهم أنفسهم عن الكفر والفسوق والعصيان ، واعتصموا بالرشد والهدى والإِيمان .سيكونون يوم القيامة ( فِي ظِلاَلٍ ) الأشجار والقصور ، جمع ظل : وهو كل موضع لا تصل إليه الشمس . وفى ( عيون ) من ماء وعسل ولبن وخمر .