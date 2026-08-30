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تفسیر: المرسلات 77:41
المرسلات
41
77:41
ان المتقين في ظلال وعيون ٤١
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍۢ وَعُيُونٍۢ ٤١
اِنَّ
الْمُتَّقِیْنَ
فِیْ
ظِلٰلٍ
وَّعُیُوْنٍ
۟ۙ
(اس دن) متقین یقینا سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے۔
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قرأت
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السعدي Al-Sa'di
لما ذكر عقوبة المكذبين، ذكر ثواب المحسنين،
فقال:
{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ }
[أي:]
للتكذيب، المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات، وتركهم المحرمات.
{ فِي ظِلَالٍ }
من كثرة الأشجار المتنوعة، الزاهية البهية.
{ وَعُيُونٍ }
جارية من السلسبيل، والرحيق وغيرهما،