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تفسیر: المرسلات 77:4
المرسلات
4
77:4
فالفارقات فرقا ٤
فَٱلْفَـٰرِقَـٰتِ فَرْقًۭا ٤
فَالْفٰرِقٰتِ
فَرْقًا
۟ۙ
پھر تقسیم کرتی ہیں جدا جدا۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (٤)
] زاناكان جهختیان لهمهیان كردۆتهوه كه مهبهست پێى فریشتهیه كه بههۆی ئهو وهحییهی كه بۆ پێغهمبهرانى دێنن جیاوازی ئهخهنه نێوان حهق و باتڵ و حهڵاڵ و حهرام و هیدایهت و گومڕاییهوه.