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تفسیر: المرسلات 77:39
المرسلات
39
77:39
فان كان لكم كيد فكيدون ٣٩
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌۭ فَكِيدُونِ ٣٩
فَاِنْ
كَانَ
لَكُمْ
كَیْدٌ
فَكِیْدُوْنِ
۟
اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف وہ چال چل دیکھو۔
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Basi mkiwa na hila za kujitoa na adhabu, tumieni hila zenu na mziokoe nafsi zenu na msukosuko wa Mwenyezi Mungu na mateso Yake.