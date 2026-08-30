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تفسیر: المرسلات 77:38
المرسلات
38
77:38
هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَـٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٨
هٰذَا
یَوْمُ
الْفَصْلِ ۚ
جَمَعْنٰكُمْ
وَالْاَوَّلِیْنَ
۟
یہ ہے فیصلے کا دن ہم نے جمع کرلیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (٣٨)
] ئهمه ڕۆژی یهكلا بوونهوهو یهكلایی كردنهوهو جیاكردنهوهیه كه ئێوهو سهرهتاكان و كۆتاییهكانمان ههر ههمووی تیادا كۆكردۆتهوه له یهك شوێنێكدا.