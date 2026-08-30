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تفسیر: المرسلات 77:38
المرسلات
38
77:38
هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَـٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٨
هٰذَا
یَوْمُ
الْفَصْلِ ۚ
جَمَعْنٰكُمْ
وَالْاَوَّلِیْنَ
۟
یہ ہے فیصلے کا دن ہم نے جمع کرلیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی۔
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Tafsir Muyassar
آپ 77:38 سے 77:39 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق، ويتميز فيه الحق من الباطل، جمعناكم فيه -يا معشر كفار هذه الأمة- مع الكفار الأولين من الأمم الماضية، فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالوا، وأنقذوا أنفسكم مِن بطش الله وانتقامه.