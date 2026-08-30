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تفسیر: المرسلات 77:36
المرسلات
36
77:36
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
یُؤْذَنُ
لَهُمْ
فَیَعْتَذِرُوْنَ
۟
اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر تراشیں۔
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العربية
Al-Sa'di
آپ 77:36 سے 77:38 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Этот день будет тяжким для всех, кто считал ложью истину. От ужаса и сильного страха они не сумеют вымолвить ни слова. И даже если они попытаются оправдаться, их извинения и оправдания не будут приняты. Всевышний сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения (или оправдания), и от них не потребуют покаяния» (30:57).