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تفسیر: المرسلات 77:35
المرسلات
35
77:35
هاذا يوم لا ينطقون ٣٥
هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٣٥
هٰذَا
یَوْمُ
لَا
یَنْطِقُوْنَ
۟ۙ
یہ ہے وہ دن جس میں یہ بول نہیں سکیں گے۔
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حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين، لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد.