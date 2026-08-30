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تفسیر: المرسلات 77:34
المرسلات
34
77:34
ويل يوميذ للمكذبين ٣٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٤
وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
(ہلاکت اور) بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔
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Al-Sa'di
آپ 77:33 سے 77:35 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Эта тень не приносит ни покоя, ни облегчения. А когда человек укрывается в ней, то она не спасает его от пламени, которое окружает его со всех сторон. Всевышний сказал: «Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы» (39:16); «Их ложа будут из Геенны, а над ними будут покрывала. Так Мы воздаем беззаконникам» (7:41). Искры адского пламени черные с желтым оттенком, что свидетельствует о том, что в Аду царит мрак. Его пламень, угли и искры - черные, страшные, жаркие. Упаси нас Аллах от Геенны и всех деяний, влекущих за собой мучительное наказание!