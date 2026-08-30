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تفسیر: المرسلات 77:27
المرسلات
27
77:27
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَّجَعَلْنَا
فِیْهَا
رَوَاسِیَ
شٰمِخٰتٍ
وَّاَسْقَیْنٰكُمْ
مَّآءً
فُرَاتًا
۟ؕ
اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ اور ہم نے تمہیں پلایا (اس میں سے) تسکین بخش پانی۔
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العربية
Al-Sa'di
Речь идет о могучих и высоких горах, которые укрепляют поверхность земли и не позволяют ей колебаться вместе с ее обитателями. Что же касается пресной воды, то Всевышний Аллах сказал: «Видели ли вы воду, которую вы пьете? Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем? Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны?» (56:68–70).