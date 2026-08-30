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تفسیر: المرسلات 77:26
المرسلات
26
77:26
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
اَحْیَآءً
وَّاَمْوَاتًا
۟ۙ
زندوں کو بھی اور ُ مردوں کو بھی !
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العربية
Al-Sa'di
Разве Мы не были милостивы к вам, не облагодетельствовали вас и не подчинили землю служению вашим интересам? Мы сделали ее вместилищем для живых людей, которые обитают на ней, и мертвых, которые покоятся в могилах. Дома и дворцы являются проявлением Божьей милости к Своим рабам. То же самое можно сказать о могилах, которые скрывают человеческие тела и делают их недоступными для зверей и прочих тварей.