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تفسیر: المرسلات 77:26
المرسلات
26
77:26
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
اَحْیَآءً
وَّاَمْوَاتًا
۟ۙ
زندوں کو بھی اور ُ مردوں کو بھی !
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله : ( أَحْيَآءً وَأَمْواتاً ) منصوبان على أنهما مفعولان به ، لقوله ( كِفَاتاً ) أو مفعولان لفعل محذوف .أى : لقد جعلنا الأرض وعاء ومكانا تجتمع فيه الخلائق : الأحياء منهم يعيشون فوقها ، والأموات منهم يدفنون فى باطنها ز