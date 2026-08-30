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تفسیر: المرسلات 77:26
المرسلات
26
77:26
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
اَحْیَآءً
وَّاَمْوَاتًا
۟ۙ
زندوں کو بھی اور ُ مردوں کو بھی !
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السعدي Al-Sa'di
{ أَحْيَاءً }
في الدور،
{ وَأَمْوَاتًا }
في القبور، فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته، فكذلك القبور، رحمة في حقهم، وسترا لهم، عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها.