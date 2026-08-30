سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: المرسلات 77:24
المرسلات
24
77:24
ويل يوميذ للمكذبين ٢٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٤
وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
(ہلاکت اور) بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤)
] ههڕهشهی سهخت و ئاگری دۆزهخ بۆ ئهو كهسانهی كه ڕۆژی زیندوو بوونهوه بهدرۆ ئهزانن.