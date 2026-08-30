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تفسیر: المرسلات 77:23
المرسلات
23
77:23
فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣
فَقَدَرْنَا ۖۗ
فَنِعْمَ
الْقٰدِرُوْنَ
۟
تو ہم نے اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے !
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Al-Sa'di
آپ 77:23 سے 77:25 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. После этого превращаем его в иное творение и вдыхаем в него душу. Однако некоторым из вас суждено умереть прежде этого срока. Как же прекрасно предопределение Аллаха! Оно преисполнено мудрости и заслуживает всякой похвалы.