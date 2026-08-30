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تفسیر: المرسلات 77:22
المرسلات
22
77:22
الى قدر معلوم ٢٢
إِلَىٰ قَدَرٍۢ مَّعْلُومٍۢ ٢٢
اِلٰی
قَدَرٍ
مَّعْلُوْمٍ
۟ۙ
ایک طے شدہ مدت تک۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢)
] تا كاتی دیاریكراوی خۆی كه ماوهی حهمله، لای كهمهكهی شهش مانگهو لای زۆرهكهی نۆ مانگه.