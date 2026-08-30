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تفسیر: المرسلات 77:21
المرسلات
21
77:21
فجعلناه في قرار مكين ٢١
فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍ ٢١
فَجَعَلْنٰهُ
فِیْ
قَرَارٍ
مَّكِیْنٍ
۟ۙ
پھر ہم نے اس (نطفے) کو رکھ دیا ایک محفوظ مقام میں۔
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله : ( فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ) تفصيل لكيفية الخلق على سبيل الإِدماج ، والقرار : اسم للمكان الذى يستقر فيه الماء ، والمراد به رحم المرأة . والمكين صفة له .أى : خلقناكم من ماء ضعيف ، ومن مظاهر قدرتنا وحكمتنا ولطفنا بكم أننا جعلنا هذا الماء الذى خلقتم منه ، فى مكان حصين ، قد بلغ النهاية فى تمكنه وثباته .فقوله ( مَّكِينٍ ) بمعنى متمكن ، من مَكنُ الشئ مكانة ، إذا ثبت ورسخ .