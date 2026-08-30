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تفسیر: المرسلات 77:20
المرسلات
20
77:20
الم نخلقكم من ماء مهين ٢٠
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍۢ مَّهِينٍۢ ٢٠
اَلَمْ
نَخْلُقْكُّمْ
مِّنْ
مَّآءٍ
مَّهِیْنٍ
۟ۙ
کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ؟
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم قال - سبحانه - ممتنا على خلقه بإيجادهم فى هذه الحياة ، ومحتجا على إمكان الإِعادة بخلقهم ولم يكونوا شيئا مذكورا ، فقال : ( أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ) .أى : لقد خلقناكم - أيها الناس - من نطفة حقيرة ضعيفة ، من مَهُن الشئ - بفتح الميم وضم الهاء - إذا ضعف ، وميمه أصلية ، وليس هو من مادة هان ، و " من " ابتدائية .