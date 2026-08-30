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تفسیر: المرسلات 77:20
المرسلات
20
77:20
الم نخلقكم من ماء مهين ٢٠
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍۢ مَّهِينٍۢ ٢٠
اَلَمْ
نَخْلُقْكُّمْ
مِّنْ
مَّآءٍ
مَّهِیْنٍ
۟ۙ
کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ؟
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قرأت
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
أما خلقناكم أيها الآدميون
{ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ }
أي: في غاية الحقارة، خرج من بين الصلب والترائب.