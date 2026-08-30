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تفسیر: المرسلات 77:17
المرسلات
17
77:17
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
نُتْبِعُهُمُ
الْاٰخِرِیْنَ
۟
پھر ہم ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو۔
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Tafsir Muyassar
آپ 77:17 سے 77:18 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية؛ بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان. مِثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار
"مكة"
؛ لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم.