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تفسیر: المرسلات 77:16
المرسلات
16
77:16
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
اَلَمْ
نُهْلِكِ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ؕ
کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا ؟
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حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية; بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان. مِثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار
«مكة»
؛ لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم.