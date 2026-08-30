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تفسیر: المرسلات 77:13
المرسلات
13
77:13
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِیَوْمِ
الْفَصْلِ
۟ۚ
فیصلے کے دن کے لیے۔
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Al-Sa'di
آپ 77:11 سے 77:13 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Воскрешение и воздаяние неизбежны и не вызывают сомнения. Когда же они наступят, то весь мир постигнут великие изменения и сильный ужас, от которого сердца придут в беспокойство и будут охвачены глубокой скорбью. И тогда звезды исчезнут из виду, рассеются и покинут свои места. Горы разрушатся и превратятся в развеянный прах, а земля станет настолько ровной, что ты не увидишь на ней ни кривизны, ни углубления. В этот день наступит срок, который был установлен для посланников и до которого был отсрочен суд над народами. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал: