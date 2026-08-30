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تفسیر: المرسلات 77:12
المرسلات
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِاَیِّ
یَوْمٍ
اُجِّلَتْ
۟ؕ
(یہ معاملہ) کس دن کے لیے موخر کیا گیا ہے ؟
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[
لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (١٢)
] بۆ چ ڕۆژێك ئهو كۆكردنهوهیه دواخراوهو كاتی بۆ دانراوه واته: بۆ ڕۆژی قیامهته كه ڕۆژێكی زۆر سهخته.