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تفسیر: المرسلات 77:1
المرسلات
1
77:1
والمرسلات عرفا ١
وَٱلْمُرْسَلَـٰتِ عُرْفًۭا ١
وَالْمُرْسَلٰتِ
عُرْفًا
۟ۙ
قسم ہے ان ہوائوں کی جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی سے۔
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Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (موڕسهلات) (واته: نێردراوان) سوورهتێكى مهككى یه تهنها ئایهتى (٤٨) نهبێت كه مهدهنى یهو (٥٠) ئایهته (عبدالله ى كوڕى مهسعود) دهفهرمێت: ئێمه لهگهڵ پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- بووین له (مینا) له ناو ئهشكهوتێك ئهم سوورهتهى بۆ دابهزى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٢) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٣)
] (الْمُرْسَلَاتِ) و (الْعَاصِفَاتِ) و (النَّاشِرَاتِ) مهبهست پێی فریشتهكانه، وه تهواوتر ئهوهیه كه مهبهست پێی بایه، خوای گهوره سوێند ئهخوات به با كاتێك كه هێدی هێدی ههڵئهكات.