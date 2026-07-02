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المائدة
97
5:97
۞ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلايد ذالك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم ٩٧
۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًۭا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٩٧
جَعَلَ
اللّٰهُ
الْكَعْبَةَ
الْبَیْتَ
الْحَرَامَ
قِیٰمًا
لِّلنَّاسِ
وَالشَّهْرَ
الْحَرَامَ
وَالْهَدْیَ
وَالْقَلَآىِٕدَ ؕ
ذٰلِكَ
لِتَعْلَمُوْۤا
اَنَّ
اللّٰهَ
یَعْلَمُ
مَا
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَمَا
فِی
الْاَرْضِ
وَاَنَّ
اللّٰهَ
بِكُلِّ
شَیْءٍ
عَلِیْمٌ
۟
اللہ نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے اور حرمت والا مہینہ قربانی کے جانور اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم ہے اور یہ کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے
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[
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ
] خوای گهوره ئهو كهعبه پیرۆزهى داناوه بۆ ئهوهی كه خهڵكی دین و بژێوی ژیانی دونیایان لهوێ دهست بكهوێ، ئهوهی كه ترساو بێ لهوێ ئهمین ئهبێ، ئهوهی لاواز بێ لهوێ بههێز ئهبێ، ئهوهی ئهتوانێ تیجارهت و بازرگانی لێ بكات، ئهوهی ئهتوانێ عیبادهتى لێ بكات [
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
] وه لهو مانگانهی كه (أشهر الحرم)ن (ذو القعدة و ذو الحجة و موحهڕهم و ڕهجهب)ه كوشتار تیایاندا حهرامه [
وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ
] وه (ههدى) ئهو ئاژهڵانهی كه كهسێك بۆ حهج یان بۆ عومره ئهچێ لهگهڵ خۆیدا ئهیبات بۆ حهرهم لهوێ سهری ئهبڕێ، وه (قهلائید) ئهوهی كه نیشانهی كردووه به ملوانهكهیهك به شتێك كردۆتیه ملی و دیاری كردووه [
ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
] تا بزانن كه خوای گهوره زانیاری ههیه به ههرچی له ئاسمانهكان و زهوی و ئهوهى له نێوانیاندا ههیه [
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧)
] وه به دڵنیایى خوای گهوره زۆر زانایه به ههموو شتێك.