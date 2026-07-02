سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
المائدة
96
5:96
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون ٩٦
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًۭا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًۭا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦
اُحِلَّ
لَكُمْ
صَیْدُ
الْبَحْرِ
وَطَعَامُهٗ
مَتَاعًا
لَّكُمْ
وَلِلسَّیَّارَةِ ۚ
وَحُرِّمَ
عَلَیْكُمْ
صَیْدُ
الْبَرِّ
مَا
دُمْتُمْ
حُرُمًا ؕ
وَاتَّقُوا
اللّٰهَ
الَّذِیْۤ
اِلَیْهِ
تُحْشَرُوْنَ
۟
(البتہ) تمہارے لیے حلال کردیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے زاد راہ کے طور پر لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام کردیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام میں ہو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھو جس کی طرف تمہیں جمع کر دیاجائے گا
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
] بهڵام ڕاوی دهریاو خواردنی ئهو گیانلهبهرانهی كه ئاوین و لهناو دهریادان بۆ ئێوه حهڵاڵ كراوه، یاخود به تهڕى و به وشكى حهڵاڵه، یاخود به زیندوویى و بهمردوویى حهڵاڵه، یاخود ئهوهى خۆتان دهرى بكهن و ئهوهى خۆى فڕێى بداته دهرهوه ههمووى حهڵاڵه [
مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
] ئهمه سودو خواردنێكه بۆ ئهوهی كه ئاماده بووه بهحازری ئهیخوات ئهوهیشی كه موسافیره لهسهفهردایه دواتر ههر كاتێك دهستی كهوت بۆ خۆی ئهیخوات [
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا
] بهڵام ڕاوی وشكانی لهسهرتان حهرامه له كاتێكدا كه له ئیحرام دا بن [
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)
] وه تهقوای ئهو خوایه بكهن كه ئێوه ئهگهڕێنهوه بۆ لای و كۆتان دهكاتهوهو لێپرسینهوهتان لهگهڵدا دهكات.