سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
المائدة
83
5:83
واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ٨٣
وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ٨٣
وَاِذَا
سَمِعُوْا
مَاۤ
اُنْزِلَ
اِلَی
الرَّسُوْلِ
تَرٰۤی
اَعْیُنَهُمْ
تَفِیْضُ
مِنَ
الدَّمْعِ
مِمَّا
عَرَفُوْا
مِنَ
الْحَقِّ ۚ
یَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَاۤ
اٰمَنَّا
فَاكْتُبْنَا
مَعَ
الشّٰهِدِیْنَ
۟
اور جب انہوں نے سنی وہ چیز جو کہ رسول ﷺ پر نازل کی گئی تھی تو تم دیکھتے ہو کہ حق کی جو پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوگئے (اور) وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
] وه كاتێك كه ئهو ئایهتانه ببیستن كه بۆ پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - دابهزیوه ئهبینیت فرمێسك بهچاوهكانیاندا دێته خوارهوه كه ئهزانن ئهمه حهقهو لهلایهن خوای گهورهوه دابهزیوه، ئهم ئایهته لهسهر (نهجاشی) و هاوڕێكانى دابهزى كه ڕاهیب و قهشهكانى كۆكردهوه، وه (جهعفهری كوڕی ئهبوتاڵیب) (خوای لێ ڕازی بێت) قورئانی بهسهریاندا خوێندهوه، وه (نهجاشی) ئیمانی هێنا وه فرمێسك بهچاویاندا هاته خوارهوه كه زانیان ئهمه وهحی خوای گهورهیهو حهقه [
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
] ئهڵێن: ئهی پهروهردگار ئێمه ئیمانمان هێنا بهم كتابهی كه بۆ پێغهمبهری خوات- صلى الله عليه وسلم - دابهزاندووه [
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣)
] ئێمهش لهگهڵ شاهیدهكاندا ناونوس بكه، واته: لهگهڵ ئوممهتی محمدا- صلى الله عليه وسلم - ئهو كهسانهی كه شایهتی ئهدهن بهڕاستگۆیی پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم -.