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المائدة
75
5:75
ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انى يوفكون ٧٥
مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌۭ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌۭ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ٧٥
مَا
الْمَسِیْحُ
ابْنُ
مَرْیَمَ
اِلَّا
رَسُوْلٌ ۚ
قَدْ
خَلَتْ
مِنْ
قَبْلِهِ
الرُّسُلُ ؕ
وَاُمُّهٗ
صِدِّیْقَةٌ ؕ
كَانَا
یَاْكُلٰنِ
الطَّعَامَ ؕ
اُنْظُرْ
كَیْفَ
نُبَیِّنُ
لَهُمُ
الْاٰیٰتِ
ثُمَّ
انْظُرْ
اَنّٰی
یُؤْفَكُوْنَ
۟
) مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ صدّ یقہ تھیں دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو کس طرح ہم ان کے لیے اپنی آیات واضح کرتے ہیں پھر دیکھو کہ وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں
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Tafseer Jalalayn
﴿مَّا ٱلۡمَسِیحُ ٱبۡنُ مَرۡیَمَ إِلَّا رَسُولࣱ قَدۡ خَلَتۡ﴾ مَضَتْ ﴿مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُ﴾ فَهُوَ يُمْضِي مِثْلهمْ وَلَيْسَ بِإِلَهٍ كَمَا زَعَمُوا وَإِلَّا لَمَا مَضَى ﴿وَأُمُّهُۥ صِدِّیقَةࣱۖ﴾ مُبَالَغَة فِي الصِّدْق ﴿كَانَا یَأۡكُلَانِ ٱلطَّعَامَۗ﴾ كَغَيْرِهِمَا مِنْ النَّاس وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُون إلَهًا لِتَرْكِيبِهِ وَضَعْفه وَمَا يَنْشَأ مِنْهُ مِنْ الْبَوْل وَالْغَائِط ﴿ٱنظُرۡ﴾ مُتَعَجِّبًا ﴿كَیۡفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ ٱلۡـَٔایَـٰتِ﴾ عَلَى وَحْدَانِيّتنَا ﴿ثُمَّ ٱنظُرۡ أَنَّىٰ﴾ كَيْفَ ﴿یُؤۡفَكُونَ ٧٥﴾ يُصْرَفُونَ عَنْ الْحَقّ مَعَ قِيَام الْبُرْهَان