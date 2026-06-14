سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
المائدة
69
5:69
ان الذين امنوا والذين هادوا والصابيون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّـٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٩
اِنَّ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَالَّذِیْنَ
هَادُوْا
وَالصّٰبِـُٔوْنَ
وَالنَّصٰرٰی
مَنْ
اٰمَنَ
بِاللّٰهِ
وَالْیَوْمِ
الْاٰخِرِ
وَعَمِلَ
صَالِحًا
فَلَا
خَوْفٌ
عَلَیْهِمْ
وَلَا
هُمْ
یَحْزَنُوْنَ
۟
بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی صابی اور نصاریٰ (عیسائی) ہوئے (اپنے اپنے زمانے میں جس قوم اور جس گروہ سے) جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
] ئهو كهسانهی كه ئیمانیان هێناوه كه موسڵمانانن وه ئهوانهی كه یههودین جولهكهن [
وَالصَّابِئُونَ
] وه ئهوانهی له دینی یههودی وازیان هێناو دهستیان كردووه به ئهستێره پهرستن، یان فریشته دهپهرستن كه له عێراقدا ههن [
وَالنَّصَارَى
] وه ئهوانهی كه گاورن [
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
] ههر یهكێك لهمانه ئهگهر ئیمان بێنن بهخوای گهورهو بهڕۆژی دوایی، واته: موسڵمان بن [
وَعَمِلَ صَالِحًا
] وه كردهوهی چاك بكهن [
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
] ئهمانه كه ئهمرن ترسیان لهسهر نیه بۆ داهاتوو [
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٩)
] وه خهفهتیش ناخۆن له ڕابردوویان له دونیادا لهبهر ئهوهی خوای گهوره باشتریان پێ ئهبهخشێ ئهگهر ئیمان بێنن.