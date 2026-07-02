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المائدة
102
5:102
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢
قَدْ
سَاَلَهَا
قَوْمٌ
مِّنْ
قَبْلِكُمْ
ثُمَّ
اَصْبَحُوْا
بِهَا
كٰفِرِیْنَ
۟
تم سے پہلے ایک قوم (اہل کتاب) نے اس قسم کے سوالات کیے تھے اور پھر وہ ان کا انکار کرنے والے بن گئے تھے
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Tafseer Jalalayn
﴿قَدۡ سَأَلَهَا﴾ أَيْ الْأَشْيَاء ﴿قَوۡمࣱ مِّن قَبۡلِكُمۡ﴾ أَنْبِيَاءَهُمْ فَأَجِيبُوا بِبَيَانِ أَحْكَامهَا ﴿ثُمَّ أَصۡبَحُوا۟﴾ صَارُوا ﴿بِهَا كَـٰفِرِینَ ١٠٢﴾ بِتَرْكِهِمْ الْعَمَل بِهَا