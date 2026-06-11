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الليل
3
92:3
وما خلق الذكر والانثى ٣
وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ٣
وَمَا
خَلَقَ
الذَّكَرَ
وَالۡاُنۡثٰٓىۙ
٣
اور (قسم ہے) اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ۔
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حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
آپ 92:1 سے 92:4 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليها، وبالنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه،
وبخلق الزوجين:
الذكر والأنثى. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran