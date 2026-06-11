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الليل
1
92:1
والليل اذا يغشى ١
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١
وَالَّيۡلِ
اِذَا
يَغۡشٰىۙ
١
قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے۔
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حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
مكية
"والليل إذا يغشى"
، أي يغشى النهار بظلمة فيذهب بضوئه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran