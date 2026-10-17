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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 99
الكهف
99
18:99
۞ وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ٩٩
۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍۢ يَمُوجُ فِى بَعْضٍۢ ۖ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَـٰهُمْ جَمْعًۭا ٩٩
وَتَرَكْنَا
بَعْضَهُمْ
یَوْمَىِٕذٍ
یَّمُوْجُ
فِیْ
بَعْضٍ
وَّنُفِخَ
فِی
الصُّوْرِ
فَجَمَعْنٰهُمْ
جَمْعًا
۟ۙ
اور اُس روز
1
ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ (سمندر کی موجوں کی طرح)ایک دُوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور صُور پھُونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے
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Tafsir Fathul Majid
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