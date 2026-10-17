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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 98
الكهف
98
18:98
قال هاذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ٩٨
قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌۭ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّۭا ٩٨
قَالَ
هٰذَا
رَحْمَةٌ
مِّنْ
رَّبِّیْ ۚ
فَاِذَا
جَآءَ
وَعْدُ
رَبِّیْ
جَعَلَهٗ
دَكَّآءَ ۚ
وَكَانَ
وَعْدُ
رَبِّیْ
حَقًّا
۟ؕ
ذوالقرنین نے کہا”یہ میرے ربّ کی رحمت ہے۔ مگر جب میرے ربّ کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوندِ خاک کر دے گا،
1
اور میرے ربّ کا وعدہ برحق ہے۔“
2
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Tafsir Fathul Majid
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