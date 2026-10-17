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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 97
الكهف
97
18:97
فما اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا ٩٧
فَمَا ٱسْطَـٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًۭا ٩٧
فَمَا
اسْطَاعُوْۤا
اَنْ
یَّظْهَرُوْهُ
وَمَا
اسْتَطَاعُوْا
لَهٗ
نَقْبًا
۟
(یہ بند ایسا تھا کہ) یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا
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Tafsir Fathul Majid
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