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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 94
الكهف
94
18:94
قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ٩٤
قَالُوا۟ يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّۭا ٩٤
قَالُوْا
یٰذَا
الْقَرْنَیْنِ
اِنَّ
یَاْجُوْجَ
وَمَاْجُوْجَ
مُفْسِدُوْنَ
فِی
الْاَرْضِ
فَهَلْ
نَجْعَلُ
لَكَ
خَرْجًا
عَلٰۤی
اَنْ
تَجْعَلَ
بَیْنَنَا
وَبَیْنَهُمْ
سَدًّا
۟
اُن لوگوں نے کہا کہ ”اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج
1
اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام لیے دیں کہ تُو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟“
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