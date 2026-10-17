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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 93
الكهف
93
18:93
حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ٩٣
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًۭا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًۭا ٩٣
حَتّٰۤی
اِذَا
بَلَغَ
بَیْنَ
السَّدَّیْنِ
وَجَدَ
مِنْ
دُوْنِهِمَا
قَوْمًا ۙ
لَّا
یَكَادُوْنَ
یَفْقَهُوْنَ
قَوْلًا
۟
یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا
1
تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سجھتی تھی۔
2
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