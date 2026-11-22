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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 86
الكهف
86
18:86
حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا ٨٦
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍۢ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًۭا ۗ قُلْنَا يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًۭا ٨٦
حَتّٰۤی
اِذَا
بَلَغَ
مَغْرِبَ
الشَّمْسِ
وَجَدَهَا
تَغْرُبُ
فِیْ
عَیْنٍ
حَمِئَةٍ
وَّوَجَدَ
عِنْدَهَا
قَوْمًا ؕ۬
قُلْنَا
یٰذَا
الْقَرْنَیْنِ
اِمَّاۤ
اَنْ
تُعَذِّبَ
وَاِمَّاۤ
اَنْ
تَتَّخِذَ
فِیْهِمْ
حُسْنًا
۟
حتیٰ کہ جب وہ غروبِ آفتاب کی حَد تک پہنچ گیا
1
تو اس نے سُورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا
2
اور وہاں اُسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا”اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ اِن کے ساتھ نیک رویّہ اختیار کرے۔“
3
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