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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 80
الكهف
80
18:80
واما الغلام فكان ابواه مومنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا ٨٠
وَأَمَّا ٱلْغُلَـٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَـٰنًۭا وَكُفْرًۭا ٨٠
وَاَمَّا
الْغُلٰمُ
فَكَانَ
اَبَوٰهُ
مُؤْمِنَیْنِ
فَخَشِیْنَاۤ
اَنْ
یُّرْهِقَهُمَا
طُغْیَانًا
وَّكُفْرًا
۟ۚ
رہا وہ لڑکا، تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا
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