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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 73
الكهف
73
18:73
قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا ٧٣
قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًۭا ٧٣
قَالَ
لَا
تُؤَاخِذْنِیْ
بِمَا
نَسِیْتُ
وَلَا
تُرْهِقْنِیْ
مِنْ
اَمْرِیْ
عُسْرًا
۟
موسیٰؑ نے کہا "بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں"
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Tafsir Fathul Majid
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