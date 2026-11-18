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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 7
الكهف
7
18:7
انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا ٧
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةًۭ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا ٧
اِنَّا
جَعَلْنَا
مَا
عَلَی
الْاَرْضِ
زِیْنَةً
لَّهَا
لِنَبْلُوَهُمْ
اَیُّهُمْ
اَحْسَنُ
عَمَلًا
۟
واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ اِن لوگوں کو آزمائیں اِن میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے
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