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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 64
الكهف
64
18:64
قال ذالك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا ٦٤
قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًۭا ٦٤
قَالَ
ذٰلِكَ
مَا
كُنَّا
نَبْغِ ۖۗ
فَارْتَدَّا
عَلٰۤی
اٰثَارِهِمَا
قَصَصًا
۟ۙ
موسیٰؑ نے کہا”اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔“
1
چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشِ قدم پر پھر واپس ہوئے
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Tafsir Fathul Majid
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