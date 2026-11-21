Всевышний поведал о Своем пророке Мусе и его стремлении к добру и знаниям. Он отправился в путешествие со слугой по имени Йуша, сын Нуна. Юноша повсюду сопровождал святого пророка, и однажды он сказал ему: «Я буду путешествовать до тех пор, пока не дойду до места слияния двух морей, даже если мне придется пройти через самые тяжелые испытания. Мне было внушено в откровении, что именно там я встречусь с рабом Божьим, который превосходит меня своими познаниями». Сильная любовь к знаниям побудила Мусу принять такое решение, и он продолжил путь.