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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 6
الكهف
6
18:6
فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يومنوا بهاذا الحديث اسفا ٦
فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌۭ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ٦
فَلَعَلَّكَ
بَاخِعٌ
نَّفْسَكَ
عَلٰۤی
اٰثَارِهِمْ
اِنْ
لَّمْ
یُؤْمِنُوْا
بِهٰذَا
الْحَدِیْثِ
اَسَفًا
۟
اچھا، تو اے محمدؐ ،شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اِس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔
1
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