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Tafsir Fathul Majid الكهف کی تفسیر، آیت 59
الكهف
59
18:59
وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ٥٩
وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًۭا ٥٩
وَتِلْكَ
الْقُرٰۤی
اَهْلَكْنٰهُمْ
لَمَّا
ظَلَمُوْا
وَجَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِمْ
مَّوْعِدًا
۟۠
یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔
1
انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انھیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا
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