Всевышний поведал о Своем всепрощении и безграничном милосердии. Он отпускает грехи и принимает покаяния каждого, кто раскаивается в содеянном. Таких людей Аллах осеняет Своей милостью и одаряет щедрыми дарами. А если бы Аллах стал без промедления наказывать людей за совершенные ими прегрешения, то каждый из них был бы наказан при жизни на земле. Однако Аллах кроток и терпелив. Он не спешит наказывать Своих рабов и дарует им отсрочку. Но грешники не останутся безнаказанными, даже если им будет предоставлена очень долгая отсрочка, и поэтому Аллах сказал, что им предначертан срок, которого они не смогут избежать. С наступлением этого срока каждый человек получит воздаяние, и никто не сможет избежать этой участи. Так Аллах поступает со Своими рабами. Он не наказывает их сразу, а предоставляет им возможность раскаяться. Если они раскаиваются и возвращаются на прямой путь, то заслуживают Его прощение и милость и спасаются от лютой кары. Если же они упрямо продолжают вершить беззаконие, пока не наступает предначертанный срок, то на них обрушивается ужасное возмездие. Вот почему далее Всевышний сказал: