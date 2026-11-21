[ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ] وه كێ ستهمكارتره واته: هیچ كهسێك لهو كهسه ستهمكارتر نیه كه یادی بخرێتهوه به ئایهتهكانی پهروهردگاری ئهو پهندی لێ وهرنهگرێ و بیری لێ نهكاتهوهو پشتی تێ بكات [ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ] وه لهبیری بكات چهندێك تاوانی كردووه له كوفرو سهرپێچی و تهوبهی لێ نهكات [ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ] ئێمه پهردهمان داوه بهسهر دڵیاندا كه ناتوانن له ئایهتهكانی خوای گهوره تێ بگهن [ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ] وه گوێشیانمان قورس كردووه كه ناتوانن بیبیستن لهبهر ئهوهی شایهنی هیدایهت نین [ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٥٧) ] وه ئهگهر تۆ بانگیشیان بكهی بۆ ڕێگای هیدایهت و ڕاستی ئهوان ههرگیز ڕێگای هیدایهت وهرناگرن .