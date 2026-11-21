Всевышний Аллах поведал о той ненависти, которую испытывает Иблис по отношению к Адаму и его потомкам. После сотворения Адама Аллах повелел ангелам поклониться ему и тем самым выразить ему свое почтение и выполнить повеление своего Господа. Ангелы покорились Божьей воле, но Иблис отказался сделать это. Он был родом из джиннов и ослушался своего Господа. Он сказал: «Неужели я паду ниц перед тем, кого Ты создал из глины?» (17:61). Он же сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины» (38:76). Этими словами сатана обнародовал ненависть, которую он питал к Аллаху и праотцу человеческого рода. Почему же тогда люди признают Иблиса и его потомков своими покровителями вместо Аллаха? Как же скверен выбор тех, кто отдает предпочтение покровительству сатаны, который призывает людей к распутству и мерзостям, и кто отказывается от покровительства Милостивого Аллаха, Который властен одарить Своих рабов счастьем, радостью и преуспеянием! Это откровение призывает людей враждовать с сатаной и бороться с его наущениями. В нем также упоминается причина такого отношения к сатане, а заключается она в том, что только несправедливый человек становится поборником сатаны. А кто может быть несправедливее того, кто обращается за помощью к своему лютому врагу и отказывается от покровительства Достохвального Господа?!! Всевышний сказал: «Аллах - Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, которые выводят их из света к мракам» (2:257); «Они сочли дьяволов своими покровителями и помощниками вместо Аллаха и полагают, что следуют прямым путем» (7:30).